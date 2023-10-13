Омбудсмен раскрыла детали дела против родителей, заморивших дочь голодом Омбудсмен Мирошникова: заморивших голодом дочь родителей винят по двум статьям

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Ирина Мирошникова

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова подтвердила в беседе с NEWS.ru информацию о гибели двухлетней девочки, которую родители посадили на веганскую диету. По ее словам, взрослых обвиняют по двум статьям УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а также в оставлении его без помощи. Она подчеркнула, что влияние диеты на гибель девочки будет проверяться.

Я подключена к разбирательству по этому делу, правоохранительными органами ведется работа. То, что случилось, это, конечно, фатально и просто ужасно, трагедия. <...> Эта семья имела определенные предпочтения в питание, но прямая причина смерти другая, она связана с тем, что ребенок не наблюдался у врачей. Но насколько это связано с принципами питания родителей — будет доказано в ходе рассмотрения уголовного дела. Сейчас им представлено обвинение по двум статьям, — сказала омбудсмен.

По ее словам, этот случай показал, к чему может привести желание родителей лечить детей нетрадиционными способами. Правозащитница отметила, что сейчас у родителей есть право добровольного отказа от любого медицинского вмешательства в отношении своего ребенка, и многие не соглашаются даже ставить прививки. Мирошникова заявила, что не одобряет подобные действия.

О гибели двухлетней девочки ранее сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, взрослые посадили дочь на диету, исключив из ее питания мясо, рыбу, яйца и молоко, а затем пытались вылечить ее при помощи нетрадиционной медицины. Из-за недостаточного питания у нее развились хроническое расстройство питания и анемия. В апреле девочка простудилась, и взрослые пытались вылечить ее своими силами. Спустя двое суток их дочь скончалась.