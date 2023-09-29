Раскрыты детали дела об избиении томской матерью 6-летней приемной дочери Томский омбудсмен Лоскутова: избивавшую приемную дочь мать заключили под стражу

В отношении приемной матери, подозреваемой в избиении падчерицы, возбуждено уголовное дело, фигурантку заключили под стражу до 18 ноября 2023-го, рассказала NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Томской области Лариса Лоскутова. Омбудсмен подчеркнула, что женщине предъявлены обвинения по п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека), п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие, опекуны детей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября 2023 года, ей предъявлены обвинения по п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека), п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), — отметила Лоскутова.

По ее словам, все приемные дети подозреваемой находятся в государственном учреждении, им оказывается необходимая поддержка и помощь. Она добавила, что в настоящий момент решается вопрос лишения родительских прав приемных родителей.

Ранее сообщалось, что в Томской области приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти. Женщина постоянно издевалась над своими детьми, что подтверждают показания всех членов семьи. Всего у обвиняемой было шесть детей — двое родных и четверо приемных.