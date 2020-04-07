Омбудсмен: пытавшаяся убить опекунов девочка посещала деструктивные сайты

Старшая девочка, которая пыталась отравить газом опекунов и ещё четырёх детей в Курской области, интересовалась деструктивными сайтами в Интернете, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталья Листопадова.
По её словам, эта многодетная семья имеет положительную характеристику. Старшую девочку взяли под опеку год назад.
Она обучалась в Старом Осколе в колледже, в последние недели была дома. Конфликтов в семье и жестокого обращения к детям не было, — сообщила Листопадова.
Согласно предварительным данным, на девочку могли оказать негативное влияние различные деструктивные сайты,
Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл в селе Старое Роговое Горшеченского района Курской области. 17-летняя девочка и её 15-летняя приёмная сестра решили отравить опекавших их людей газом. Погибнуть вместе со взрослыми должны были двое их родных детей и ещё двое других, находящихся на опеке. Инициатором стала старшая из девочек, которая подбила младшую на преступление. Причиной стала личная неприязнь девочек к приёмным родителям.
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