Омбудсмен: пытавшаяся убить опекунов девочка посещала деструктивные сайты

https://static.news.ru/photo/57721766-78e0-11ea-841e-fa163e074e61_660.jpg Наталья Листопадова Фото: deti.gov.ru

Старшая девочка, которая пыталась отравить газом опекунов и ещё четырёх детей в Курской области, интересовалась деструктивными сайтами в Интернете, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталья Листопадова.

По её словам, эта многодетная семья имеет положительную характеристику. Старшую девочку взяли под опеку год назад.

Она обучалась в Старом Осколе в колледже, в последние недели была дома. Конфликтов в семье и жестокого обращения к детям не было, — сообщила Листопадова.

Согласно предварительным данным, на девочку могли оказать негативное влияние различные деструктивные сайты, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл в селе Старое Роговое Горшеченского района Курской области. 17-летняя девочка и её 15-летняя приёмная сестра решили отравить опекавших их людей газом. Погибнуть вместе со взрослыми должны были двое их родных детей и ещё двое других, находящихся на опеке. Инициатором стала старшая из девочек, которая подбила младшую на преступление. Причиной стала личная неприязнь девочек к приёмным родителям.