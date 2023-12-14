Омбудсмен проверит жалобы на здоровье осужденного за фейки о ВС РФ Горинова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила Forbes, что проверит информацию о проблемах со здоровьем у бывшего муниципального депутата Алексея Горинова. Сейчас он отбывает в Покрове почти семилетний срок за фейки об армии.

Информация <...> принята к сведению и будет проверена, — сообщила омбудсмен.

Владимирский омбудсмен не стала раскрывать детали, сославшись на закон о защите персональных данных. Дело в том, что без письменного согласия самого Горинова нельзя разглашалась информацию об отбывании им наказания, в том числе о его здоровье.

8 декабря группа поддержки Горинова сообщила о его «очень плохом» состоянии здоровья. После посещения экс-депутата в ИК-2 Покрова адвокат рассказал, что у Горинова нет сил сидеть на стуле и говорить, несколько раз он падал, кроме того, у бывшего мундепа посинела кожа. По словам самого Горинова, которые привел адвокат, у него активная стадия бронхита, температура, постоянный озноб, при этом в помещениях колонии очень холодно, и ему не выдают лекарства.

В октябре Горинова этапировали в СИЗО-1 во Владимире в связи с возбуждением нового уголовного дела об оправдании терроризма. Он признавался, что чувствует себя военнопленным в собственной стране. Экс-мундеп предположил, что его лишают свободы «в назидание другим».

В июле 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил 62-летнего Горинова к семи годам колонии за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре Мосгорсуд сократил ему срок на один месяц.