Омбудсмен назвала число спасенных из украинского плена свердловчан Омбудсмен Мерзлякова: с начала СВО из украинского плена вернули 12 жителей Свердловской области

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что в начале декабря из украинского плена удалось спасти еще одного жителя региона — таким образом, с начала специальной военной операции было спасено 12 свердловчан. В беседе с «КП-Екатеринбург» она уточнила, что возвращение военнопленных ведется по гуманитарному и военному коридорам.

Спасли еще одного из наших ребят — его возвращения мы добивались несколько недель. Сразу связалась с его семьей, он пока не приехал домой, проходит реабилитацию в госпитале, но главное, его жизни ничего не угрожает, — рассказала Мерзлякова.

Омбудсмен также опровергла информацию о «путанице» в списках военнопленных — она рассказала, что ее работа слажена и согласована с министром общественной безопасности Свердловской области Александром Кудрявцевым. Мерзлякова уточнила, что списки переправляются федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой в течение получаса.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова ранее сообщила, что восемь военных Народной милиции республики вернулись домой в результате обмена пленными между Москвой и Киевом. Она подчеркнула, что все вернувшиеся бойцы подвергались жестоким пыткам в плену. Сердюкова подчеркивает, что военнослужащие нуждаются в лечении.