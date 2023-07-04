Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину диверсией против республики Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией против республики

Фото: chechnya.gov.ru

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном диверсией и провокацией против республики. В беседе с РИА Новости он заявил, что правоохранительные органы разберутся в случившемся.

Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией, — сказал Солтаев.

Он добавил, что вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, а такде передал пожелания дальнейшего выздоровления Милашиной. По словам Солтаева, журналистку полностью обследовали и с ней «все нормально».

Цгоев ранее сообщил, что Милашиной диагностированы переломы пальцев на руке, травма головы. По его словам, журналистка также жалуется на боли в спине. Цгоев добавил, что у Немова — ножевое ранение в ногу, ушибы и ссадины.

По его словам, правозащитника и журналистку планируют доставить бортом МЧС в Москву. Сейчас Милашина и Немов находятся в Беслане, куда их привезли из Грозного.

Утром 4 июля в Грозном избили журналистку и адвоката, прилетевших на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, нападавшие угрожали Милашиной и Немову оружием, после чего отобрали технику и разбили ее.