Омбудсмен: более 100 мобилизованных мужчин на Алтае вернулись домой Омбудсмен Ларин сообщил, что в Алтайском крае более 100 мобилизованных мужчин вернулись домой

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Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин сообщил, что в регионе более 100 мужчин, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. По словам омбудсмена, после 21 сентября он получил 35 обращений, связанных с мобилизацией. Поступает много жалоб на условия размещения мобилизованных в Омской области, передает ТАСС.

Несколько десятков обращений, порядка 35 мы получили за период с начала частичной мобилизации. Раньше были обращения, связанные с возрастом, состоянием здоровья. Сейчас много жалоб на условия размещения в Омской области. Кое-кого вернули оттуда, — сообщил Ларин.

Он рассказал, что, в частности, в Мамонтовском районе края ошибочно мобилизовали 57-летнего мужчину. Его отпустили домой после обращения к омбудсмену жены призванного в армию.

Как объяснил Ларин, все фильтрационные мероприятия проходят в условиях сборного пункта в Омской области. Своего пункта в Алтайском крае нет.

Власти региона сообщили, что план по мобилизации был выполнен 6 октября. По словам губернатора Виктора Томенко, все поставленные Министерством обороны задачи исполнены в полной мере.

Ранее журналисты РБК со ссылкой на правительство Пермского края писали, что часть мобилизованных в регионе мужчин отправили домой, так как в пунктах сбора не хватало мест. Они «по-прежнему мобилизованные», и их могут послать на службу в любой момент. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.