Оленевод догнал и задушил 45-килограммового волка На Ямале мужчина задушил напавшего на оленей волка

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На Ямале в Приуральском районе оленевод Николай Валеев задушил волка, который покусал четверых животных из его стада, передает Telegram-канал «ЧП Ямал». Он выследил хищника по следам и убил подручными средствами. После отнес зверя к себе во двор и закопал в снегу.

Приехали туда, а там этот хулиган похулиганил и убежал в тайгу. Мы начали хулигана искать, а там следы росомахи, он путал следы. Но я его следы нашел и погнался за ним, — рассказал оленевод.

Ранее в Нидерландах девятилетний мальчик устроил массовое убийство животных в контактном зоопарке. Он задушил девять кроликов и двух морских свинок. Сотрудники зоопарка рассказывали, что ребенок «не испытывал никаких эмоций» после того, как убил животных голыми руками. Мальчик ранее посещал зоопарк под присмотром. В в день совершения убийств он пришел один.

Также сообщалось, что в Красноярске полицейские инициировали разбирательство в происшествии с кошкой, которую мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а потом переехал. Никто из жителей города с заявлением в полицию по данному факту не обращался, но, несмотря на это, информация была зарегистрирована согласно букве закона.