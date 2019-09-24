Близкие к властям политологические центры озвучили фамилии глав регионов, которые с большой вероятностью в ближайшее время подадут в отставку. Речь идёт о главе Республики Чувашия Михаиле Орлове, губернаторе ХМАО Наталье Комаровой, руководителе Камчатского края Владимире Илюхине, а также губернаторах Иркутской и Архангельской областей Сергее Левченко и Игоре Орлове.

Каких-то особых подробностей не сообщается, но в принципе мотивы такой очередной смены губернаторского караула понятны. Собственно, о «достижениях» иркутского лидера, представляющего КПРФ, мы не так давно подробно писали. Удивительная организационная импотенция, проявленная при ликвидации последствий природных катастроф, привела не только к двум чрезвычайным визитам в область президента, но и фактически к переходу области под внешнее управление. Плюс непонятный скандал с говорливой руководительницей пресс-службы, которую губернатор никак не мог решиться уволить. Тут вопрос только в тонких отношениях с самой компартией и Геннадием Зюгановым, престиж которого в администрации президента подрывать не хотят.

У чувашского лидера другая история. Вернее — история болезни. Игнатьев перенёс тяжёлый инфаркт, долгое время лечился и проходил реабилитацию. А оставлять весьма сложную республику без единоначалия, значит, создавать еще большие проблемы. Собственно, по имеющимся сведениям, и сам Игнатьев понимает, что ему, видимо, трудно будет и впредь нести груз управления. На одной из недавних встреч с общественностью он якобы даже обратился к присутствующим с весьма двусмысленной фразой:"Задавайте вопросы, пока я ещё здесь«.

О неизбираемости в следующем году архангелогородца Орлова сказано и написано уже немало. С одной стороны, проблема Шиеса — места, в котором собираются организовать хранилище московских отходов. Правда, обещают, что речь пойдёт исключительно о строительных отходах московской реновации, да ещё упакованных в соответствующие непроницаемые оболочки, но местная экологическая общественность встревожена риском загрязнения истоков важнейших для региона рек, включая и Двину. На месте потенциального захоронения отходов поддерживается постоянный пикет протеста, отмечены столкновения демонстрантов с полицией. К тому же Игорь Орлов не мог наладить хоть какой-то диалог с общественностью и не нашёл ничего лучшего, как публично обозвать оппонентов «шелупонью».

Владимир Путин с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой kremlin.ru

А вот об отставке главы ХМАО Натальи Комаровой говорят уже давно. Причин тому много: округ постоянно сотрясают коррупционные скандалы, некоторыми даже занимался ОНФ, который заинтересовался явно завышенной сметой на строительство перинатального центра. Были странные истории и с местным пенсионным фондом, и с тратами из фонда, направленного на поддержку молодежи. Плюс регион неизменно показывает слабые социально-экономические результаты. Утверждают, что Комарову, которая начала свою карьеру ещё благодаря поддержке главы Газпрома Рема Вяхерева, давно бы сместили с её поста. Но для выбора новой кандидатуры необходимо найти консенсус в среде наших углеводородных гигантов, для которых ХМАО остается ключевой областью.

Но теперь, видимо, и газовики с нефтяниками смогли на чьей-то кандидатуре остановиться. И поэтому об уходе Комаровой стали говорить открыто.

Что касается «камчадала» Владимира Илюхина, то, несмотря на неплохие результаты его деятельности, против него играют, скорее всего, сложные отношения с федеральными властями, с которыми губернатор не смог выстроить устойчивые связи.

Кстати, есть сведения, что этот скорбный список может быть дополнен и именем главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Но пока это, как говорится, совсем другая история.