Оксана Немакина возглавила Минздрав Забайкалья

https://static.news.ru/photo/a4ff890e-67ab-11eb-b2ae-96000091f725_660.jpg Оксана Немакина Фото: ktovmedicine.ru

Новым министром здравоохранения Забайкальского края была назначена бывший главврач клинического госпиталя для ветеранов войн Оксана Немакина.

На этом посту она сменила Анну Шангину, которая ранее ушла в отставку по собственному желанию. К исполнению обязанностей на новом посту экс-главврач клинического госпиталя для ветеранов войн приступит 8 февраля, сообщает «МК в Чите».

Немакина родилась в Саратовской области в 1978 году, она окончила Читинскую государственную медицинскую академию, а также отучилась в Дальневосточной академии государственной службы. Она успела проработать в нескольких медицинских организациях, с 2015 года возглавляла краевой госпиталь для ветеранов войн. Ей присвоено звание заслуженного работника здравоохранения Забайкальского края.

Ранее NEWS.ru писал, что из районной больницы Верхнеуральска в Челябинской области готовы уйти 18 медиков. Ранее оттуда уволились три хирурга. Медики сообщили об уходе из-за конфликта с руководителем больницы, приехавшим из Магнитогорска. По их словам, в больнице начались проблемы с графиком работы, зарплатами, а главврач стал грубить. Сейчас вместо них работают временные врачи из других городов.