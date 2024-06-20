Окровавленный и босой россиянин ушел в лес после аварии и заблудился Житель Челябинска исчез в лесу после аварии на трассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Челябинска исчез после того, как попал в аварию и ушел в лес, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По предварительным данным, поиски мужчины продолжаются уже двое суток.

Отмечается, что несколько дней назад 32-летний Артем уже исчезал, но вернулся сам. 17 июня он сказал сестре, что испытывает стресс из-за проблем на работе и долгов. Затем он попросил купить ему Библию, собрал рюкзак и ушел.

18 июня на трассе Челябинск — Уфа произошла авария с участием автомобиля, который он взял в кредит. Свидетели утверждают, что после происшествия он ушел без обуви в сторону леса. Последний раз его видели возле церкви в Сатке.

Ранее житель города Дудинки в Красноярском крае провел свой 55-й день рождения в пещере под снегом, он сбился с пути и решил переждать метель. Мужчина сутки провел в тундре, пока его не нашли спасатели.

До этого на Чукотке спасли 70-летнего местного жителя, который более пяти месяцев находился в рыбацком домике и не возвращался домой. Правоохранители обнаружили истощенного мужчину примерно в 150 километрах от родного села.

Также в Свердловской области пропал мужчина с двухлетней дочерью. Сотрудники службы судебных приставов предположили, что житель Первоуральска похитил девочку, которая по решению суда должна была жить с матерью после развода родителей. Ребенка объявили в исполнительный розыск. По имеющейся у службы информации, девочка не посещает детский сад и медицинские учреждения.