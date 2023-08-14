Окровавленную пенсионерку нашли на берегу бухты в Вилючинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Камчатского края обнаружил на берегу бухты в Вилючинске окровавленную женщину, сообщает Telegram-канал «Масс Медиа Камчатка». По его данным, пенсионерка собирала материал для своей картины, когда на нее напал неизвестный мужчина. Он держал в руке камень.

Пострадавшая женщина утверждает, что в нее кидали камнями и пытались снять с нее одежду. Ее крики о помощи услышал местный житель, проезжавший мимо бухты на автомобиле. Он забрал пенсионерку и отвез ее в отделение полиции. По данным издания aif.ru, личность подозреваемого установлена, им оказался 13-летний подросток крупного телосложения с особенностями развития. Мотивы злоумышленника неизвестны, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

В середине марта в Казани на улице Бондаренко обнаружили окровавленное тело девушки. Сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, который познакомился с ней в Сети и приезжал к ней на свидание. Момент его ухода из квартиры погибшей был снят на камеры видеонаблюдения. Полиция продолжает расследование. Задержанного допросили, ему грозит уголовное наказание по статье об убийстве.