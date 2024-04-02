Окровавленного мужчину в одних трусах нашли на льдине в Петербурге «Фонтанка»: в Петербурге прохожие нашли на льдине раздетого мужчину в крови

Прохожие обнаружили на льдине у стадиона в Петроградском районе Санкт-Петербурга пожилого мужчину в крови, сообщает «Фонтанка». Как уточняет издание, он был в одних трусах и в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел на Петровском проспекте, почти полностью раздетый мужчина пытался нырнуть в воду. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Петербуржца вынесли на берег, у него на руках обнаружили многочисленные порезы.

Мужчину госпитализировали с травмой груди и головы. Также выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Он помещен в отделение шоковой терапии реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Сети появилось видео стрельбы на шиномонтаже у торгового комплекса «Академ-парк» в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД, мужчина оказался недоволен счетом за оказанные услуги и схватился за пистолет. Пострадавших в результате инцидента не было, констатировали в ведомстве.

До этого в Петербурге задержали участника потасовки у торгово-развлекательного комплекса «ПИК». Им оказался 21-летний уроженец Таджикистана. Задержанный стал самым громким участником стычки, когда выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух.