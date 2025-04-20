Около запорожских церквей на Пасху заметили сотрудников ТЦК

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники украинских ТЦК (аналог военкомата) на Пасху начали дежурить у церквей в Запорожской области, заявил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, их можно увидеть на территориях, контролируемых ВСУ.

Запорожье: проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тэцэкашниками, — рассказал Лебедеву горожанин.

9 апреля, в День работников украинских военкоматов, депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) частью террористической организации президента Владимира Зеленского. Он обвинил военкомов в геноциде собственного народа, назвав ТЦК карательной машиной.

Ранее сообщалось, что житель Харькова не менее 11 часов просидел в собственной машине, укрываясь от военкомов. Его остановили на блокпосту и потребовали выйти из машины. Мужчина записал видео из салона автомобиля. На тот момент местный житель просидел в транспортном средстве с 07:00 до 18:00.

До этого стало известно, что на Украине мужчин, которые пришли в полицейский участок писать заявления, отправили в ТЦК. Предприниматель из Днепра Сергей Таран назвал возмутительным такое отношение к гражданам страны.