Около Воронежа сбили беспилотник Губернатор Гусев: в 22 км от Воронежа системы РЭБ подавили беспилотник

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Беспилотник самолетного типа подавил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в 22 километрах от Воронежа, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram. По его словам, пострадавших нет.

Сегодня днем в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы, — сообщил он.

Ранее 30 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе обезврежен третий за сутки украинский беспилотник. По его словам, никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Он добавил, что место падения БПЛА оцеплено, сотрудники правоохранительных органов проводят там необходимые мероприятия. Клычков также заверил жителей региона, что ситуация находится под контролем властей.

В ночь на 30 августа ряд российских регионов, включая Орловскую область, подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность. Она также подчеркнула, что Москва не оставит без ответа атаки Киева на гражданские объекты.