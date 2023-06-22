Около информационного центра Минэнерго в Подмосковье нашли БПЛА SHOT: БПЛА рухнул около Центра научно-технической информации Минэнерго в Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что рядом с Центром научно-технической информации Министерства энергетики РФ в подмосковных Люберцах рухнул беспилотник. По информации канала, к устройству была прикреплена камера и флешка.

SHOT пишет, что дрон, размеры которого составляют 70 на 30 сантиметров, обнаружили накануне вечером в нескольких метрах от научного центра, расположенного на улице Электрификации. На нем, по информации Telegram-канала, нет каких-либо идентификационных обозначений.

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Канал уточнил, что на место ЧП приезжали сотрудники правоохранительных органов. SHOT сообщает, что они изъяли БПЛА и сейчас его изучают специалисты.

Накануне российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.

О падении трех беспилотников в Новой Москве и Подмосковье ранее сообщал Telegram-канал Baza. По сведениям канала, один БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве, еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья недалеко от воинской части.