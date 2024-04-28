Около десятка беспилотников нашли в лесах Подмосковья ГУРБ МО: около 10 беспилотников нашли в лесах Подмосковья после таяния снега

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Около 10 беспилотников обнаружили в лесах Подмосковья после таяния снега, следует из сообщения на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области. Там отметили, что, скорее всего, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В подмосковных лесах обнаружили около десятка беспилотников после таяния снега. <...> Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности, — говорится в сообщении.

В ГУРБ МО подчеркнули, что при обнаружении беспилотника не следует прикасаться к нему. Нужно отойти на безопасное расстояние — не менее 100 метров — и сообщить о находке в службу спасения по номеру 112. Также рекомендуется не использовать вблизи устройства радиоаппаратуру, мобильные телефоны и средства GPS.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на воскресенье, 28 апреля, средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны ВСУ перехватили над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями. Больше всего БПЛА сбили над Брянской областью — регион пытались атаковать девять беспилотников.