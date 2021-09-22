Около Астрахани произошло незаконное загрязнение Волги нефтепродуктами

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о незаконном загрязнении окружающей среды мусором и нефтепродуктами в водоохранной зоне Астраханской области. Специалисты ведомства уже взяли пробы воды и почвы. Об этом Радионова сообщила в своём Instagram.

Кажется, некоторые предприниматели думают, что утилизировать судно не сложнее, чем сдать ненужную бочку в чермет. В частности, АО «Астраханский универсал порт» пытался распилить судно в водоохранной зоне Волги, — возмутилась Радионова.

По словам главы ведомства, в результате незаконных действий компании в окружающую среду попали мусор и нефтепродукты. Эту информацию подтвердил и. о. астраханского межрайонного природоохранного прокурора Зариф Шамшутдинов в беседе с «Интерфаксом».

Судно распиливали без соответствующего разрешения. При этом нефтепродукты с судна откачивали в яму на берегу. Причастные к этому лица устанавливаются, — заявил Шамшутдинов.

Ранее стало известно о факте загрязнения Енисея нефтепродуктами в районе Красноярска. На поверхности воды было замечено масляное пятно.