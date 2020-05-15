Около 700 тысяч москвичей записались на онлайн-голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/04b0fa10-ae28-11ea-9a56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 700 тысяч москвичей подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.

Около 700 тысяч уже подали заявки, — сообщил РИА Новости Массух.

Для совершеннолетних москвичей, имеющих постоянную регистрацию в столице, запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 мск 21 июня. Дистанционное голосование для них пройдёт с 25 июня по 30 июня.

Как писал NEWS.ru, закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в столице, в том числе по поправкам в Конституцию РФ, подписал мэр Сергей Собянин. До этого закон о проведении в столице дистанционного электронного голосования приняла Мосгордума. Он устанавливает требование о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на всех выборах, которые пройдут в столице в 2020–2021 годах. Столичный законопроект предлагает утвердить формат дистанционного голосования только в текущем году, чтобы потом принять закон об эксперименте в 2021 году.