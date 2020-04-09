Около 50% новых заболевших COVID-19 в Москве моложе 45 лет

https://static.news.ru/photo/be4b8bde-7b06-11ea-bd21-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) Москве — 7822, передают представители Оперштаба. За последние сутки выявили 1124 заболевших.

Из них 43% — граждане от 18 до 45 лет, говорится на официальном сайте Депздрава столицы. Ведомство напомнило — 1 мая 2020 года все жители мегаполиса, независимо от возраста, обязаны находиться дома. Меры приняты для ограничения передвижений по городу и сдерживания распространения COVID-19.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели — свыше 358 тысяч. В России за минувшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число пациентов достигло 11 917 в 82 регионах. За весь период умерли 94 человека, выздоровели 795.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протодиакон Русской православной церкви за границей Александр Гусев стал жертвой коронавируса. Он скончался на 58-м году жизни.

По словам протодиакона Андрея Кураева, покойный служил в храме Святых Царственных Мучеников в городе Рино в США, где также работал помощником в больнице. Неделю назад у него диагностировали пневмонию, которая развилась на фоне COVID-19.