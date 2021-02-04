Около 400 тысяч москвичей вакцинировались от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0aafe45e-66ff-11eb-ab32-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прививку от коронавируса поставили около 400 тысяч жителей столицы. При этом, по его словам, перед властями не стоит задача вакцинировать всё население столицы, так как большинство горожан уже переболели коронавирусной инфекцией.

В целом на вакцинацию записалось около полумиллиона москвичей, из них 400 тысяч человек уже получили первую прививку. У нас нет такой задачи отмобилизовать всё население привиться. Мы видим, что большинство граждан перенесли уже эту болезнь, большинство из них перенесли в лёгкой форме, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.

Градоначальник также сообщил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в столице «демонстрирует постоянное улучшение». Показатели заболеваемости по COVID-19 он сравнил с сентябрьскими.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в Москве было выявлено 2095 новых случаев заражения COVID-19, что почти на 25% больше, чем днём ранее, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Накануне за сутки число пациентов с коронавирусом в столице выросло на 1545 человек. За последние 24 часа из московских больниц после лечения от коронавируса выписались 5324 человека, жертвами заболевания стали 67 пациентов. С начала пандемии коронавирусом заболели 937 450 москвичей, уже переболели инфекцией 835 168 человек, зарегистрирован 13 701 летальный случай.

По последним данным, в 85 регионах РФ за сутки было выявлено 16 714 новых случаев заболевания, выздоровели 24 546 человек, скончался 521 пациент с COVID-19.