Около 20 полицейских из Тюмени вели бой с террористами в Дагестане 72.ru: около 20 полицейских из Тюмени боролись с террористами в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 20 тюменских полицейских участвовали в перестрелке с террористами в Дагестане 23 июня, информирует 72.ru со ссылкой на участников событий. По данным источника, силовики находились на дежурстве в командировке. Тюменские полицейские стали одними из первых, кто прибыл на место происшествия.

Мы находились на дежурстве, когда по рации поступило сообщение о стрельбе. Напали на ДПС. Мы сразу выехали. Когда прибыли, сразу попали под обстрел и вступили в бой, — поделился страж порядка с журналистами.

Другой полицейский отметил, что непрерывный бой шел почти два-три часа. Все это время правоохранители отстреливались от террористов, а также укрывали коллег и прохожих. После перестрелки на место прибыл спецназ. Начался штурм, в ходе которого ликвидировали боевиков. Участник боя отметил, что полицейские стояли до последнего и исполняли служебный долг, проявляя мужество и героизм.

В пятницу силовики окружили здание бойцовской школы имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. По данным СМИ, это были оперативные мероприятия по факту терактов в республике. Один из боевиков Гаджимурад Кагиров являлся воспитанником школы и членом бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles FC.