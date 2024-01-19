Около 10 человек сорвались с подъемника на курорте в Подмосковье Около 10 человек получили травмы из-за поломки подъемника на курорте Степаново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около десяти человек сорвались с высоты и получили травмы из-за поломки подъемника на курорте Степаново в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, пострадали три человека. Одна девушка получила перелом поясничного позвонка, еще двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести.

Как пишет канал, ЧП произошло когда трос подъемника провис. Из-за этого фуникулер резко остановился. Последствия аварии пытаются ликвидировать технические сотрудники горнолыжного курорта.

В МЧС России подтвердили NEWS.ru факт аварии подъемника.

Ранее в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму в результате падения с подъемника на горнолыжном курорте. Инцидент произошел 12 января на бесплатном детском подъемнике курорта «Солнечная долина» в Миассе. Мальчик находится в коме первой степени, у него диагностированы множественные травмы и асфиксия. Возбуждено уголовное дело.

Спустя день стало известно, что тоже в Челябинске ребенок сломал грудную клетку во время посещения батутного парка. Как рассказала его мать, инструкторы обучали детей опасным трюкам, мальчик упал на голову и повредил шейный позвонок. После происшествия никто не вызвали ребенку скорую и не оповестили об инциденте взрослых. Директор заведения отказался предоставлять родительнице видео с камер наблюдения.