Около 10 человек пострадали в ДТП с «Камазом» под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Около 10 человек получили травмы в результате столкновения рейсового автобуса с «Камазом» на автодороге Сосновый Бор — Санкт-Петербург, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, ДТП произошло на перекрестке Красная Горка.

8 июня в 16:36 на автодороге «Сосновый Бор — Санкт-Петербург», на перекрестке Красная Горка, произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем «Камаз».По предварительным данным, в результате ДТП пострадало около 10 человек. Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее под Можайском автомобиль Maserati врезался в остановку, где находились дети. В результате происшествия 13-летний подросток скончался на месте происшествия, второй мальчик 2014 года рождения был доставлен в больницу.

До этого девушка на BMW 328 сбила 15-летнюю школьницу. ДТП произошло днем 7 июня на Суздальском шоссе в Петербурге в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка-подросток попала под колеса, когда переезжала на дорогу на электросамокате. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.