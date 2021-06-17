Около 1,4 тысячи человек эвакуировали из зон подтопления в Крыму

https://static.news.ru/photo/edac1836-cfff-11eb-9a03-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На востоке Крыма из затопленных районов эвакуированы 1387 жителей, включая 238 детей. Всего в зону подтопления попали 1,7 тысячи человек, сообщается на сайте республиканского главка МЧС.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в четырёх пунктах временного размещения (ПВР) находятся 155 человек, в том числе 39 детей. В Керчи дополнительно развёрнуты ещё два ПВР общей вместимостью 1,3 тысячи человек.

В МЧС добавили , что уровень воды в Керчи снизился на 1,2–1,6 метра и сейчас составляет 40–80 см. Из 364 придомовых территорий подтопленными остаются 162.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. По данным Гидрометцентра, на востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В Керчи затопило несколько улиц и сотни домов, центр города остался без света. В связи с произошедшим власти Крыма объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера.

Метеорологи отметили, что подобное явление происходит в Керчи примерно раз в два десятка лет. Оно связано с выходом южного циклона из Чёрного моря, который приносит с собой обильные осадки.