Telegram-канал «112» сообщил, что утром в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Telegram-канал SHOT в свою очередь написал о громком взрыве и о том, что до него в небе слышали звук мотора. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.
В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте, по информации SHOT, повреждено как минимум 15 квартир, эвакуировано 100 человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что также повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Шесть человек обратились за помощью к медикам, женщина в возрасте 92 лет была госпитализирована из-за стресса. Жителей пострадавшего дома разместили в помещении детского сада.
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Местный житель после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разбитые окна на земле после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника