Telegram-канал «112» сообщил, что утром в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Telegram-канал SHOT в свою очередь написал о громком взрыве и о том, что до него в небе слышали звук мотора. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте, по информации SHOT, повреждено как минимум 15 квартир, эвакуировано 100 человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что также повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Шесть человек обратились за помощью к медикам, женщина в возрасте 92 лет была госпитализирована из-за стресса. Жителей пострадавшего дома разместили в помещении детского сада.

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Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника

Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона

Местный житель после предполагаемой атаки беспилотника

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Местный житель после предполагаемой атаки беспилотника

Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника

Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона

Разбитые окна на земле после предполагаемой атаки беспилотника

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разбитые окна на земле после предполагаемой атаки беспилотника

Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона

Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника

Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона

Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника

Полицейские на крыше здания вокруг поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки беспилотника

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские на крыше здания вокруг поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки беспилотника