Окна разбиты, погнулись балконы: фото последствий атаки в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге

Telegram-канал «112» сообщил, что утром в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Telegram-канал SHOT в свою очередь написал о громком взрыве и о том, что до него в небе слышали звук мотора. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте, по информации SHOT, повреждено как минимум 15 квартир, эвакуировано 100 человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что также повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Шесть человек обратились за помощью к медикам, женщина в возрасте 92 лет была госпитализирована из-за стресса. Жителей пострадавшего дома разместили в помещении детского сада.

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