Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Северной Осетии

https://static.news.ru/photo/cccd9132-268e-11eb-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Северной Осетии из-за пандемии коронавируса принято решение приостановить оказание плановой медицинской помощи.

Онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры продолжают работу в штатном режиме. Как сообщили в региональном Минздраве, принятые меры направлены на снижение рисков новых случаев заражения COVID-19 среди граждан и оказание помощи уже инфицированным пациентам, передаёт РИА Новости.

По данным на 14 ноября, в регионе выявлено 95 845 случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии излечились 70 915 человек, скончались 1787.

Всего за прошедшие сутки в России COVID-19 был официально подтверждён у 22 702 жителей российских регионов. Общее число заболевших достигло 1 903 253. Больше всего заражённых за последние 24 часа выявлено в Москве (6427), Санкт-Петербурге (1852) и Подмосковье (786). Меньше всего — на Чукотке (3) и в Ненецком АО (8).

За последние 24 часа в Северной Осетии коронавирус был диагностирован у 70 человек. Общее число выявленных в регионе случаев заражения на сегодняшний день составляет 8175.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в регионе приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Министр объяснил это решение тем, что все врачебные силы области брошены на работу с коронавирусными больными. Плановую медпомощь будут оказывать только «по возможности».