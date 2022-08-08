«Оказался не в том месте»: боец рассказал подробности драки в Мурино Боец ММА Тарасов не участвовал в конфликте, но пытался разнимать дерущихся

Фото: Социальные сети

Артем Тарасов

Блогер-боец Артем Тарасов рассказал подробности массовой драки в Мурино под Санкт-Петербургом. По его словам, драка началась внезапно. Тарасов добавил, что оказался на месте инцидента случайно и не участвовал в потасовке, но пытался разнимать дерущихся, пишет «360».

В массовой драке я не участвовал. Оказался не в то время не в том месте и максимум, что делал, это разнимал дерущихся. О причине конфликта тоже не могу сказать. Какие-то разногласия, видимо, были у кого-то. Не у меня, — пояснил блогер.

В эпицентре событий Тарасов оказался вместе с другим блогером — Никитой Солониным. Они не получили травм, однако был ранен другой боец по имени Руслан. Полиция прибыла на место происшествия, когда драка закончилась.

Массовая драка со стрельбой произошла в ночь на 8 августа в городе Мурино Ленинградской области, видео инцидента было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как две группы молодых людей устроили драку, в которой участвовали около 20 человек. Один из нападающих в ходе конфликта применил пистолет. В результате столкновения был госпитализирован 26-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).