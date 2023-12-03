«Ой, хорошо горит»: появились кадры удара ВДВ по натовским машинам ВСУ В Сети опубликовали видео удара ВДВ по бронетехнике ВСУ возле Вербового

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Воздушно-десантные войска России поразили несколько натовских боевых машин пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины. По его данным, десант «встретил» бронетехнику возле Вербового на Запорожском направлении. Канал отмечает, что российские бойцы уничтожили две БМП с помощью артиллерии и расчета ПТРК «Корнет».

Не доехала коробочка <...>. Хорошо, ой, горит, ой, горит как хорошо, — сказал один из бойцов на видео.

На кадрах видно, что украинские бронемашины следовали по направлению к российским позициям. Однако десантники не допустили этого, в итоге БМП сгорели по пути.

До этого российские войска ударами авиации и огнем артиллерии отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. В районе Вербового противник потерял за сутки до 30 военнослужащих убитыми и ранеными и три автомобиля. Кроме того, под Андреевкой в ДНР в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее Минобороны России сообщило, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. По данным ведомства, также была ликвидирована бронированная техника украинской армии.