«Охватило весь район»: хозяин АЗС раскрыл детали взрыва в Махачкале Хозяин АЗС в Махачкале рассказал о загоревшемся перед взрывом ангаре с селитрой

Фото: РИА Новости

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

Перед взрывом на АЗС в Махачкале произошел пожар на складе, где хранилась селитра, рассказал РЕН ТВ хозяин соседней заправки Ибрагим Шамхалов. По его словам, никто не знал, что в ангаре были удобрения.

Через дорогу там бокс горел. Оказывается, они там хранили селитру, для парников, для чего-то там. Об этом даже никто не знал. Люди собрались, снимали. Туда с нашей заправки кто-то огнетушитель понес тушить, и в этот момент все рвануло. Рвануло так, что охватило весь район, — рассказал Шамхалов.

Соучредитель фирмы-владельца АЗС «Нафта 24» Гусейн Ибрагимов в комментарии «Известиям» также сообщил, что пожар изначально начался на складах, где хранилось «почти 100 тонн селитры» для теплиц, впоследствии огонь перекинулся на расположенную по соседству заправку.

Взрыв на АЗС «Нафта 24» в Махачкале произошел вечером 14 августа. По последним данным, в результате погибли не менее 35 человек, 75 пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнованиям родным и близким погибших в результате взрыва в Махачкале. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшая из Москвы навестить своих родителей перед родами. Власти Дагестана пообещали выплатить родным погибших по 1 млн рублей, семьям пострадавших — от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести травм.