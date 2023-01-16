Полиция на Урале начала проверку после избиения посетителей ночного клуба МВД начало проверку после избиения охранниками гостей ночного клуба в Каменске-Уральском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области начата проверка по факту конфликта в ночном клубе Каменска-Уральского, произошедшего 15 января, в ходе которого несколько охранников избили трех посетителей. По одной из версий, драка началась после требования предъявить билеты для входа, сообщили в ГУ МВД по региону. Один из пострадавших написал заявление в полицию, передает «КП — Екатеринбург».

В отдел полиции поступило два сообщения из травмпункта. Заявление по факту произошедшего написал один молодой человек. Госпитализация участникам конфликта не потребовалась, — сообщили в региональном МВД.

По словам очевидцев, все началось с того, что охранник и молодой человек вышли на улицу и сотрудник заведения первым нанес удар. После этого завязалась драка с участием еще нескольких человек. На кадрах, снятых посетителями, видно, как у входа в заведение мужчина в черной футболке избивает мужчину в свитере, который лежит на снегу, а неподалеку от них еще трое человек также бьют ногами других молодых людей.

Посетители рассказали, что один из молодых людей был весь в крови, но это не остановило охранников. Кроме того, гости утверждают, что им запретили снимать драку и попросили удалить видео. Одна из местных жительниц уверяет, что в потасовке участвовал тренер по детскому боксу.

Ранее в метро Москвы произошла массовая драка, в результате которой пострадал один человек. Травмы получил 18-летний юноша, который и был доставлен в полицию. Двое других участников потасовки не пострадали, но на всех составили административный протокол за мелкое хулиганство.