Охранники ГУМа не пустили в здание пенсионера из-за его одежды

https://static.news.ru/photo/4ea31070-76bb-11eb-b085-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионера не пустили в здание ГУМа в Москве. Охранник запретил ему входить и объяснил своё решение плохой одеждой старика, рассказала очевидица произошедшего.

На моих глазах охранник на входе в ГУМ не пустил дедушку. <...> На вопрос: «Почему?» — охранник ответил: «Да посмотрите как он одет», — сообщила она.

Она рассказала, что на улице был снегопад, а температура опустилась до минус 10 градусов. По её словам, как она сама, так и другие прохожие просили охранника одуматься, но его решение не изменилось.

Для информации: опрятный и интеллигентный человек, — добавила она.

Женщина отметила, что планируется обратиться к руководству торгового центра. В ГУМе, по информации Mash, планируют заявить, что пожилого человека не пустили в здание из-за отсутствия у него маски.

Ранее в Гатчине охранник не пустил в роддом женщину, у которой к тому времени уже начались схватки. Роженица приехала из Кирова. В результате женщина начала рожать прямо возле забора перинатального центра. На помощь ей подоспели медики расположенной рядом станции скорой помощи. Специалисты перенесли женщину в одну из машин скорой и приняли роды, писал NEWS.ru.