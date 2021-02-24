Охранники ГУМа не пустили в здание пенсионера из-за его одежды

Пенсионера не пустили в здание ГУМа в Москве. Охранник запретил ему входить и объяснил своё решение плохой одеждой старика, рассказала очевидица произошедшего.
На моих глазах охранник на входе в ГУМ не пустил дедушку. <...> На вопрос: «Почему?» — охранник ответил: «Да посмотрите как он одет», — сообщила она.
Она рассказала, что на улице был снегопад, а температура опустилась до минус 10 градусов. По её словам, как она сама, так и другие прохожие просили охранника одуматься, но его решение не изменилось.
Для информации: опрятный и интеллигентный человек, — добавила она.
Женщина отметила, что планируется обратиться к руководству торгового центра. В ГУМе, по информации Mash,
Ранее в Гатчине охранник не пустил в роддом женщину, у которой к тому времени уже начались схватки. Роженица приехала из Кирова. В результате женщина начала рожать прямо возле забора перинатального центра. На помощь ей подоспели медики расположенной рядом станции скорой помощи. Специалисты перенесли женщину в одну из машин скорой и приняли роды, писал NEWS.ru.