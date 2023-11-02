Охранник школы в Петербурге погиб, играя в ножички с нетрезвым другом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Охранник школы умер во время игры в ножички с пьяным товарищем в Московском районе Санкт-Петербурга, тело мужчины было найдено в луже крови, сообщает 78.ru. Полицейские выяснили, что погибший и его приятель были неоднократно судимы за нападение на стражей порядка, укрывательство преступников и по ряду других статей.

По данным полиции, около полуночи охранник решил сыграть со своим приятелем в ножички. Во время игры лезвие отскочило от поверхности и вонзилось мужчине в голень, после чего открылось обильное кровотечение. Он скончался до приезда врачей. Тело, которое обнаружил его сменщик, отправили в морг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее мужчина скончался от кровопотери прямо во время попытки ограбления аптеки в Москве, порезавшись о стекло. Инцидент произошел 22 августа на улице Обручева в Юго-Западном автономном округе российской столицы. Налетчик успешно проломил стену аптеки, после чего украл кассу. Он попытался вылезти обратно на улицу, встав на витрину. Однако стекло под ним проломилось, в результате чего он получил глубокий порез. Сотрудникам скорой помощи не удалось спасти ему жизнь.