Охранник ночного клуба вступился за женщину и прострелил гостю ягодицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге охранник ночного клуба «Премиум» открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы прекратить драку начатую посетителями драку, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Ранения получили два человека: один в пах, другой — в ягодицу. Пострадавших доставили в больницу.

По данным канала, стрельбе предшествовала ссора пришедших в клуб мужа и жены. Мужчина стал избивать супругу, а охранник заведения встал на ее защиту. Вскоре ему пришлось защищать и самого себя, поэтому он применил оружие.

Ранее в Петербурге мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета прямо на улице. Пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы с ранениями руки и спины. Стрелка задержали, в отношении него возбудили дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее охранник бара на Пятницкой улице в Москве устроил побоище со стрельбой на рабочем месте. Между ним и двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры охранник распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел из травматического оружия. Подозреваемый в стрельбе был задержан, пострадавшие — госпитализированы.