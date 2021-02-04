Охранник не пустил рожающую женщину в роддом в Ленобласти

https://static.news.ru/photo/95bb4262-66cf-11eb-8ce6-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

В Гатчине охранник не пустил в роддом женщину, у которой к тому времени уже начались схватки. Роженица приехала из Кирова.

В результате женщина начала рожать прямо возле забора перинатального центра. На помощь ей подоспели медики расположенной рядом станции скорой помощи.

Специалисты перенесли почти уже молодую маму в одну из машин скорой и приняли роды. Кто именно родился — мальчик или девочка, — не уточняется. Позднее женщину с малышом положили именно в этот перинатальный центр, передаёт РЕН ТВ. О состоянии молодой мамы и её ребёнка также не сообщается. Остаётся лишь надеяться, что в медицинском учреждении жизни и здоровью женщины и младенца ничего не угрожает.

Ранее NEWS.ru писал, что медики в Челябинске приняли роды у женщины с полным поражением лёгких из-за COVID-19. Жизни роженицы и ребёнка в настоящее время ничего не угрожает.

Пациентку на 27-й неделе беременности бригада центра медицины катастроф доставила на вертолёте в Челябинск из Магнитогорска. Состояние женщины было крайне тяжёлым. Врачи клинической больницы № 2 в Челябинске в течение месяца после родов боролись за жизнь матери и ребёнка. По словам заместителя главврача по акушерству и гинекологии больницы Екатерины Воропаевой, этот случай стал уникальным. Прогнозы в отношении пациентки были неблагоприятными, ситуация достигла критической стадии.