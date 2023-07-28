Охранник детсада в Крыму просил у воспитанников сфотографировать его голым

Охранник детского сада в Севастополе домогался двух воспитанников учреждения, пишет Telegram-канал «Mash на волне». По его информации, мужчина предлагал детям пофотографировать его голым. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным канала, на жителя Севастополя пожаловалась одна из воспитанниц. Она рассказала маме, что охранник предлагал ей и ее подруге поиграть на площадке. Там он дал девочкам свой телефон, а после попросил запечатлеть его раздетым. Родительница ребенка обратилась в полицию.

Мужчина уже признался в содеянном и написал заявление на увольнение. В его телефоне также были найдены ссылки на сайты с детской порнографией.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковных Мытищах охранник детского сада домогался четырехлетнего ребенка. Он подозвал к себе девочку, когда дети были прогулке. По информации канала, ранее мужчину уже судили за хулиганство, ему грозит уголовное дело.

Вместе с этим в Астрахани молодой человек несколько минут гулял по территории детского сада без какой-либо одежды. Как сообщили в региональной прокуратуре, его задержали полицейские. В ведомстве начали проверку по факту произошедшего.