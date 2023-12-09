Охранница брянской школы заявила о неработающих рамках металлоискателя

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Охранница брянской гимназии № 5 заявила в суде, что не видела ничего подозрительного, когда ученица проносила в школу ружье. По ее словам, которые приводит РЕН ТВ, в день стрельбы рамки металлодетектора перед входом в здание не сработали, потому что их убрали, когда украшали помещение.

Когда у меня был выходной, производилось украшение холла, и рамка была убрана. Да, рамки не было, — сказала женщина.

По ее словам, рамка металлоискателя — это собственность школы, а не ЧОПа. Кроме того, она сообщила, что, когда вниз спустилась учитель с первым пострадавшим ребенком, она тут же нажала тревожную кнопку.

Охранница также объяснила, как девочке удалось пронести оружие. По ее словам, внешне не было ничего подозрительного.

То, что несла эта девочка, в глаза не бросалось. Я подозрительного ничего там не видела. <...> Тем более, по слухам, как говорят, она несла его в тубусе с закрученной миллиметровкой. То есть это скрытый пронос был. Я не видела, ваша честь, ничего подозрительного, — заявила охранница в суде.

Суд отправил женщину на два месяца в СИЗО. Стрельба произошла в школе 7 декабря. Утром восьмиклассница с отцовским дробовиком застрелила сверстницу и покончила с собой, еще пятеро детей пострадали.