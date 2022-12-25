Охотники устроили лосиную бойню в Ярославской области

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Охотники в Ярославской области застрелили 20 лосей вместо дозволенного лимита в восемь животных, сообщает «Подъем» со ссылкой на главного редактора журнала «Охота» Валерия Кузенкова. По словам сотрудника СМИ, инцидент произошел 23 декабря в Тутаевском районе. Кузенков пояснил, что превышенная норма по отстрелу животных угрожает популяции лосей.

Если определен лимит добычи, условно — 80 голов, то надо отстрелять 80, нельзя стрелять больше, потому что иначе мы подорвем популяцию. Тутаевское райохотобщество, имея в конце сезона оставшиеся восемь лицензий, приглашает московских охотников, и те стреляют 20 лосей. То есть перестрел 12 голов. Ну это беспредел, — высказался Кузенков.

Главный редактор отметил, что действия охотников нанесли огромный ущерб лосиному стаду. По словам Кузенкова, в соцсетях появилась информация, что из убитых животных в дальнейшем варят тушенку, которую отправляют солдатам ВС России, участвующим в СВО на Украине.

Лосиные стада страны — наш стратегический мясной запас. Во время Великой Отечественной стреляли лосей и кормили армию. Сейчас прошло в соцсетях, что ярославские охотники стреляют лосей, варят тушенку и отправляют на СВО нашим солдатам, — добавил главред.

Согласно официальному прейскуранту, за добычу одного лося в Ярославской области нужно заплатить 90 тысяч рублей. В ГУ МВД по Ярославской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота». Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемых. Предположительно, подозреваемый — глава Тутаевского райохотобщества. В данный момент проходит судебно-криминалистическая экспертиза.

Подозреваемый установлен, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Это мужчина 1949 года рождения. Идут судебно-криминалистические экспертизы, — уточнили в региональном главке МВД.

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