Охотник сделал пожертвование на СВО и избежал тюрьмы за убийство Мужчина под Владимиром случайно убил человека и получил год принудительных работ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Муромского района Владимирской области случайно застрелил человека на охоте, перепутав его с лосем. Мужчине смягчили приговор и не отправили в тюрьму за счет смягчающих обстоятельств, среди которых были пожертвования в фонд СВО, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Также мужчина признался в содеянном и оказал помощь родным погибшего.

По версии следствия, в начале февраля 2022 года подсудимый в ночное время охотился на лосей и выстрелил в двоих мужчин, которых принял за сохатых. Ими оказались два молодых человека, искавших закладки с наркотиками. Одному из молодых людей пуля попала в голову, и он погиб.

Охотника судили за причинение смерти по неосторожности. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, в пользу родственницы погибшего взыскали 800 тысяч рублей.

Ранее в Алтайском крае подростка случайно застрелили во время охоты. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что инцидент произошел 4 ноября. В селе Усятское Бийского района местные жители находились на охоте. Непроизвольный выстрел произошел, когда 30-летний мужчина сел в автомобиль с охотничьим ружьем, не разрядив его.