Охотившуюся на собак амурскую тигрицу выпустят на волю в Хабаровском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Краснокнижную амурскую тигрицу, отловленную в минувшие выходные в Хабаровском крае, выпустят в дикую природу, сообщает пресс-служба центра «Тигр». Хищницу поймали в ночь с 27 на 28 декабря после того, как она утащила четырех собак в Сикачи-Аляне и одну в селе Чернолесье, весь месяц она провела под присмотром специалистов.

Со здоровьем все в порядке, она уже совершила четыре успешные охоты и мы планируем ее выпуск, — сообщила организация.

Ранее еще одна тигрица, выползшая на дорогу в Хабаровском крае, умерла. По словам ветеринаров, у животного было мало шансов выжить, но за его жизнь боролись до последнего.

Хищница, о которой идет речь, была найдена на автомобильной трассе Хабаровск — Владивосток. Зверь лежал на асфальте и не обращал внимания на проезжавшие мимо автомобили. Специалисты центра «Амурский тигр» забрали найденыша, возраст которого составлял около трех лет, на лечение, охарактеризовав состояние здоровья как крайне тяжелое.

До этого ставропольские полицейские начали поиски леопарда, который напал на хозяина. Уточнялось, что мужчину госпитализировали с рваными ранами головы и уха. В какой-то момент правоохранителям удалось выйти на след хищника, притаившегося на дереве, и они открыли стрельбу, однако ни одна из пуль не угодила в цель, и зверь снова сбежал.