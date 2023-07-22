«Охота на военкоров»: Пегов о гибели Журавлева под обстрелом ВСУ Пегов связал гибель Журавлева с охотой ВСУ на российских военкоров

Фото: vk.com/nazbol

Ростислав Журавлев

Вооруженные силы Украины ведут охоту на российских военкоров, и эта задача является для Киева одной из приоритетных, заявил автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов. Таким образом он прокомментировал гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в результате обстрела ВСУ.

Ни для кого не секрет, что охота на наших военкоров для ВСУ — задача из числа приоритетных. Тем более когда речь идет сразу о нескольких съемочных группах ведущих каналов и изданий, оказавшихся сразу в одной точке, — написал Пегов.

Журавлев погиб в Запорожской области, находясь на выезде в составе большой группы журналистов. Как уточнил Пегов, жизням других военкоров ничего не угрожает.

Он также добавил, что у Журавлева остались дома жена и двое детей. Автор WarGonzo принес свои соболезнования родным и близким журналиста.

Как сообщали в Минобороны, Ростислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Он находился в Запорожской области для съемки репортажа об обстрелах региона со стороны украинской армии.

Гибель Журавлева также прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Украина получила кассетные боеприпасы из США. По его словам, данным решением Вашингтон переступил все моральные красные линии.