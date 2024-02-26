Охлобыстин направит крупную сумму военным, уничтожившим танк Abrams Иван Охлобыстин обещал направить 10 млн рублей уничтожившим танк Abrams бойцам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Уничтожившим танк Abrams российским военным направят 10 млн рублей в ближайшее время, заявил актер и режиссер Иван Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте». Такую награду он пообещал за каждый подбитый американский Abrams.

Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым «Абрамсом»! 10 млн [рублей] будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз! — написал он.

Кадры уничтожения в зоне СВО первого танка Abrams опубликовал журналист Владимир Соловьев. По словам журналиста, бронемашину сначала поразили из FPV-дрона, а затем подбили из ручного противотанкового гранатомета. Отмечалось, что танк принадлежал 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая потеряла много техники при контрнаступлении в районе Работино.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, американские танки Abrams будут гореть так же, как и другая техника в зоне СВО. По его словам, российские бойцы ежедневно демилитаризуют Украину.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил уверенность, что уничтожение американского Abrams в зоне СВО развеивает миф о могуществе супероружия НАТО. По его словам, при наличии хорошей противотанковой системы и обученных солдат техника Альянса горит «за милую душу». Он также считает, что моральный дух российских военных растет.