Огромный квадрокоптер пробил лобовое стекло фуры под Воронежем

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В Воронежской области большой квадрокоптер врезался в фуру компании «ВолТрансЛидерСевер» и пробил лобовое стекло грузовика, сообщает Telegram-канал Baza. Водитель получил порезы лица и рук.

По данным Baza, дрон стоил 850 тысяч рублей.

Telegram-канал SHOT сообщил, что владелец коптера возместил водителю ущерб. Причиной происшествия стал севший аккумулятор.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в центре столицы бдительный гражданин заметил в небе неопознанный предмет и решил вызвать полицию. По информации источника, 34-летний москвич был на Пресне, когда увидел в окне летающий объект.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомственной охране сбивать беспилотники при помощи спецсредств. Также сотрудники ведомственной охраны получат возможность подавлять сигналы управления БПЛА.