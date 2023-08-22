Огромные столбы рыжего дыма поднялись над комбинатом в Челябинске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столбы выбросов поднялись над зданием Челябинского металлургического комбината, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, жители близлежащих районов жалуются на трудности с дыханием, предполагается, что на предприятии произошел выброс диоксида азота.

Опрошенный каналом эколог уточнил, что диоксид азота — крайне опасное вещество, которое может спровоцировать развитие бронхита и эмфиземы легких при повышенной концентрации в воздухе. Местные жители отмечают, что в районе металлургического комбината всегда стоит невыносимый запах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 августа посетил предприятие, руководство комбината пообещало сократить выбросы на 40%.

Как сообщалось ранее, в Омске были выявлены выбросы ядовитого вещества. По данным специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ходе анализа в атмосфере обнаружили хлорид водорода. Это вещество способно вызывать кашель, удушье и воспаление верхних дыхательных путей.

В начале августа в Красноярске также был введен режим «черного неба». Такое решение принимается лишь при безветренной погоде, когда в атмосфере накапливаются токсичные вещества.