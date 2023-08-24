Огромные пауки напугали жителей Подмосковья Жители Подмосковья обратились в Минэкологии из-за огромных желто-черных пауков

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Жители Подмосковья стали обращаться в Минэкологии из-за появления на территории региона огромных пауков желто-черной окраски, напоминающих по цвету ос. Чаще всего сообщения поступают от жителей городских округов Раменский, Домодедово, Королев, Подольск, Павловский Посад и Балашиха, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты Минэкологии поспешили успокоить население — данный вид пауков давно известен и принадлежит семейству кругопрядов. Они не представляют опасности для человека, хоть и могут выглядеть устрашающе.

Виды, обитающие на территории Подмосковья, не представляют опасности для человека, даже укус таких крупных для нашего региона пауков, как паука-осы, южно-русского тарантула, паука-крестовика приведет разве что к раздражению, однако нельзя забывать о аллергической реакции, — подчеркнули в региональном ведомстве.

Эти пауки для Центральной России считались довольно редким видом и были распространены в южных регионах. Но в связи с изменением климата и мягкими зимами паука-осу все чаще можно встретить в Московской области.

Агроном Михаил Воробьев ранее предупредил о нашествии испанских слизней в Подмосковье. По его словам, они практически всеядны. Кроме того, этим слизням не страшны морозы, у них нет естественных врагов, а также они достаточно крупные по размеру.