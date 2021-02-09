Огромную надпись «Навальный» на льду в Петербурге пытались убрать спасатели

https://static.news.ru/photo/ecb948a8-6ae8-11eb-aa4f-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/teamnavalny_spb

Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге прибыли на набережную реки Фонтанка, чтобы бороться с огромной надписью «Навальный», оставленную на заснеженной поверхности водоёма.

Спасатели начали поливать надпись водой, но напора в шланге не хватило, рассказала очевидица журналистам «Бумаги». После этого на место стали подъезжать полицейские, после чего собеседница журналистов ушла, опасаясь за свою свободу.

При этом журналисту «Эха Москвы в Петербурге» Арсению Веснину в пресс-службе местного МЧС рассказали, что машина ведомства «могла там оказаться совсем по другим делам», написал он в Telegram.

Надпись появилась у дома 3 по набережной Фонтанки, где находится Большой петербургский цирк. По данным «Медиазоны», через некоторое время надпись частично затоптали.

В 2019 году жители Кургана не смогли перехитрить работников коммунальных служб и заставить их убирать скопившийся во дворах снег. Люди прибегли к способу, неоднократно проверенному в других городах: написали на снегу фамилию Навального. В самых разных городах страны подобная тактика действовала безотказно. Стоило только на сугробе появиться слову «Навальный», как в считаные часы лежавший неделями до этого снег исчезал. Эффективный способ начали передавать из уст в уста, распространяя лайфхак по социальным сетям.

Однако произошло то, что однажды должно было случиться: испытанный метод дал сбой. Суровые курганские работники метлы и лопаты ничего убирать не стали. Надпись они сверху присыпали новым снегом, таким образом только увеличив сугроб, писал NEWS.ru.