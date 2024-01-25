Огромного червя извлекли изо лба мужчины в Саратове В Саратове мужчине после укуса комара изо лба извлекли 12-сантиметрового червя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики Саратовской городской клинической больницы № 9 извлекли изо лба местного жителя 12-сантиметрового червя, сообщает медучреждение на своей странице в соцсети. По информации врачей, паразит попал под кожу человека в результате укуса комара.

В больнице уточнили, что 43-летний мужчина был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии с жалобами на припухлость правого века и в области вблизи корня носа. Он рассказал, что проблема беспокоит его уже месяц, и что ранее назначенные ему антибиотики не помогли. Пациенту сделали УЗИ-исследование, которое обнаружило признаки паразитарного поражения.

В результате мужчине сделали операцию, в ходе которой извлекли из его лба живого 12-сантиметрового белого червя рода дирофелярии, рассказали медики. Этот гельминт передается человеку через укус комара, причем время от укуса до клинических проявлений может составить до 3-6 месяцев.

Ранее в Челябинске личинки паразитического гельминта эхинококка проникли в мозг 12-летнего ребенка, едва не вызвав его паралич и смерть. По словам паразитолога Александра Лукашева, изначально яйца паразита могли попасть в организм мальчика в результате контакта с животным.