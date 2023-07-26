Огромное нефтяное пятно появилось у берегов на севере России Руководитель Росприроднадзора Радионова: на Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов

Фото: t.me/radionovasg

На реке Северная Двина в Архангельской области произошел разлив нефтепродуктов, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram. По ее сведениям, область пятна составила 0,5 на 4 километра. Нефтепродукты разлились при бункеровке принадлежащего «Бункерной компании» судна «Касимов».

Устанавливаем точный объем загрязнения и берем пробы, чтобы рассчитать ущерб природе, — отметила Радионова.

7 июля в акватории Волги в Астрахани обнаружили масляное пятно размером в 60 тысяч кв. м. По данным Росприроднадзора, также вблизи этой местности ощущался запах нефтепродуктов.

18 апреля в Москве-реке недалеко от ЖК «Рублево-Архангельское» затонуло судно. В результате инцидента образовалось нефтяное пятно площадью 2000 квадратных метров.

В конце прошлого года Радионова сообщила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь Томской области превысило допустимую норму в 286 раз. По ее словам, в ведомство обратились томичи с жалобой на воду в местном водоеме, которая стала похожа на тягучий мазут. Радионова также прикрепила видео с почерневшей водой. В прокуратуре Томской области сообщили, что нефтезагрязнение могло произойти из-за баржи или иных судов.