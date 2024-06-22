Пляж в Новосибирске за час завалило древесиной из-за паводка Огромное количество древесины вынесло на пляж в Новосибирске из-за паводка

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Огромное количество древесины вынесло на пляж Обского моря в Новосибирске из-за паводка, кадры публикует Telegram-канал службы МАСС города. Отмечается, что это произошло за час, некоторые отдыхающие взялись за уборку.

Просим вас быть предельно внимательными при движении на НВХ. Также просим отдыхающих воздержаться временно от купания, дабы не получить травму при столкновении с древесиной, — говорится в сообщении.

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