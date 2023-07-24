Огромный рой насекомых напал на водителей в Ельце и попал на видео

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look press

Полчища насекомых напали на водителей, проезжавших по Каракумскому мосту в городе Ельце Липецкой области, сообщает информагентство URA.RU. По словам очевидцев, насекомые залетали в салоны автомобилей, пугая водителей и пассажиров.

На кадрах, опубликованных на канале агентства в Telegram, видно, что насекомых действительно много. Происходившее на мосту напоминает снегопад. Однако сами очевидцы сравнивают нашествие насекомых с апокалипсисом.

Энтомологи отмечают, что на видео был снят рой поденок — насекомых, продолжительность жизни которых составляет всего несколько часов. Они не представляют серьезной опасности для человека и могут лишь напугать своим видом. Большое количество насекомых в Липецкой области ученые связывают с началом брачного периода у поденок.

Эколог Анатолий Баташов ранее заявил, что в Московской области ожидается нашествие жуков-лубоедов. Они угрожают сосновым лесам, так как эти насекомые поедают и ослабляют деревья. Эксперт рекомендует жителям региона быть осторожными в лесах, так как существует угроза их падения. При нахождении возле дома засохшего дерева следует взять порубочный билет и вместе с профессиональными работниками аккуратно разобрать его.